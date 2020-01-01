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Nazmiye cinayetinde 3 şüphelinin sorgusu sürüyor

'nın Çubuk ilçesinde 'nun (19) 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve kayınvalidesinin polis sorgusu sürüyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.1.2020 15:27 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 15:32
Nazmiye cinayetinde 3 şüphelinin sorgusu sürüyor

Çubuk'ta berber S. Koyuncu, önceki akşam Atatürk Mahallesi, Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLANMIŞTI

Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğü belirlendi. Olaydan ilgili inceleme başlatan polis Nazmiye Koyuncu'nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınvalidesini gözaltına aldı. Genç kadın ise dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Bu arada 3 şüphelinin sorgularının Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sürdüğü öğrenildi.

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Nazmiye cinayetinde 3 şüphelinin sorgusu sürüyor
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