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Otomobil çarpan iki kadın yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Otomobil çarpan iki kadın yaşamını yitirdi
ANKARA'DA yolun karşısına geçmeye çalışan özel güvenlik görevlisi İlknur Çakmak (50) ve temizlik görevlisi olan Sefa Yılmaz (57) otomobilin çarpması sonrası hayatını kaybetti. Aynı sitede çalışan 2 kadının işe gittikleri öğrenildi. Kaza, sabah saatlerinde Çankaya Dumlupınar Bulvarı Konutkent kavşağında meydana geldi. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan iki kadına, bulvarda karşıya geçmeye çalışırken, şehir merkezi yönüne ilerleyen Cumhur H. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın refüje savruldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Cumhur H. ise gözaltına alındı.
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Otomobil çarpan iki kadın yaşamını yitirdi
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