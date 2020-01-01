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çekiliş sonuçları bugün açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto 1 Ocak bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından dün akşam gerçekleştirilen 1 Ocak 2020 belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 1.1.2020 22:04 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 22:05
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto 1 Ocak bilet sorgulama ekranı

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen (1 Ocak 2020) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta büyük ikramiyenin iki ile çıkmasının ardından şans oyunu oynayanların merakı Sayısal Loto sonuçları için daha da arttı. Dün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 1 OCAK 2020

Sayısal Loto 1 OCAK çekilişi bu akşam Şans Topu çekilişinin hemen ardından Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:40'ta çekildi ve 22.00'ye doğru açıklandı.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto 1 Ocak bilet sorgulama ekranı
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