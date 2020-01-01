Sigara fiyatları zam haberleri sosyal medyada gündem oldu! 2020 sigara fiyatları ne kadar oldu, belirlendi mi? İşte güncel liste

2020 Ocak ayına girmemizle birlikte sosyal medya üzerinden sigaraya zam yapılacağı yönünde iddialar ortaya atılırken, Sigaraya zam geldi mi? sorusu da günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Geçtiğimi yılın Ocak ve Temmuz aylarında sigara fiyatları belli bir oranda artmıştı. İki ayda da yapılan sigara fiyatları zammı sonrası bu yılda da vatandaşlar, fiyatlar ile ilgili araştırma yapıyorlar. Peki, 2020 güncel sigara fiyat listesi belli oldu? Güncel sigara fiyatları ne kadar?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Ortaya atılan bu fiyat artışı iddiası neticesinde, 'Sigaraya yeni zam gelecek mi?' sorusunun yanıtı Google üzerinde en çok cevabı merak edilenler arasında dikkat çekiyor.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SİGARA FİYATLARI 2020'DE NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Haberimizin içerisinden sigara zammı ile ilgili gelişmeleri takip edebilir, güncel sigara fiyatlarını öğrenebilirsiniz…