Şırnak’ta 3 metre kar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı bölgesinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Ekipler, dağın zirvesinde bulunan Tuzluca üs bölgesi yolunu açmaya çalışıyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar 30 santimetreye ulaştı. Adana'nın Pozantı ilçesindeki Akçatekir Yaylası'nda kar 20 santimetreyi geçti. Tunceli, Van, Bitlis, Sivas, Malatya ve Adıyaman'da 188 yerleşim biriminin yolu kapandı. Kars'ta gece sıcaklık eksi 15 dereceye düştü.
Sekvan KÜDEN-Murat KARAMAN- Kasım ŞAHİN