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Son dakika haberi: dün gece peş peşe sallandı! ve şiddetini böyle duyurdu!

Dün gece saatlerinde gelen son dakika bilgilerine göre ile sarsıldı. Geç saatlerde yaşanan ve şiddeti 'ne göre 4.8 'ın verilerine göre ise 4.5 olan sarsıntı vatandaşları tedirgin ederken yaşanan afetin şiddetinin birçok ilden hissedildiği öğrenildi. Vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden konu ile ilgili yaptıkları paylaşımlarla yaşanan sarsıntının tedirginliğini adeta gözler önüne serdi. Ülkemizde son olarak Elazığ'da yaşanan büyük depremin yaraları halen sarılmaya çalışılırken gelen bu son dakika haberi korkuttu. İşte Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan 1 Şubat 2020 son depremler listesi ve dün gece Elazığ'daki 4.8 şiddetindeki sarsıntının tüm detayları…

Giriş Tarihi: 1.2.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 08:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Elazığ dün gece peş peşe sallandı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem şiddetini böyle duyurdu!

Ülkemizde ve dünyada sık sık yaşanmaya devam eden sarsıntılara dün geç saatlerde depremi ile bir yenisi daha eklendi. Gelen bilgilere göre tarafından 4.8 'ın verilerine göre ise 4.5 şiddetindeki bu afet vatandaşları oldukça tedirgin etti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile sarsıntının çevre illerden de hissedildiği görülürken ajanslarda geçen bilgilere göre sarsıntının yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İşte Elazığ'da son dakika ile ilgili tüm detaylar ve Kandilli Rasathanesi AFAD tarafından yayınlanan 1 Şubat 2020 son depremler listesi…

ELAZIĞ'DA DÜN GECE PEŞ PEŞE DEPREM OLDU!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu derpemden yaklaşık yarım saat sonra 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
İşte dün akşam yaşanan afetin tüm detayları ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
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Son dakika haberi: Elazığ dün gece peş peşe sallandı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem şiddetini böyle duyurdu!
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