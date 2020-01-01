Son dakika haberi: Elazığ dün gece peş peşe sallandı! Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem şiddetini böyle duyurdu!

Ülkemizde ve dünyada sık sık yaşanmaya devam eden sarsıntılara dün geç saatlerde Elazığ depremi ile bir yenisi daha eklendi. Gelen bilgilere göre Kandilli Rasathanesi tarafından 4.8 AFAD'ın verilerine göre ise 4.5 şiddetindeki bu afet vatandaşları oldukça tedirgin etti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile sarsıntının çevre illerden de hissedildiği görülürken ajanslarda geçen bilgilere göre sarsıntının yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İşte Elazığ'da son dakika deprem ile ilgili tüm detaylar ve Kandilli Rasathanesi AFAD tarafından yayınlanan 1 Şubat 2020 son depremler listesi…

ELAZIĞ'DA DÜN GECE PEŞ PEŞE DEPREM OLDU!

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu derpemden yaklaşık yarım saat sonra 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

İşte dün akşam yaşanan afetin tüm detayları ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...