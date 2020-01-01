Af yasası son durum! Genel af yasası ikinci yargı paketinde yer alacak mı? Af yasası 2020 ne zaman çıkacak?

2020 yılı için artık nefesler tutulurken, af yasası ve ikinci yargı paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Başkan Erdoğan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e kesin talimatlarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan dinlediği sunumda 6 suçta kesinlikle indirime gidilmemesi gerektiği talimatını vermişti. Hal böyleyken, konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmıştı. Daha önce birinci yargı paketi meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. İnfaz düzenlemesine ilişkin detayların ve af yasasının içinde olması beklenen ikinci yargı paketinin ise Ocak ayının ardından çıkması bekleniyor. Pek çok vatandaş arama motoru üzerinden, 'İkinci yargı paketi ve af yasası ne zaman 2020 çıkacak' aratmasını yapıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

GENEL AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ SON DURUM! AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e kesin talimat vererek, 6 suçun af yasası ceza indirimi kapsamı içerisinde bulunmamasını istedi.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE AF YASASI VAR MI?

Bilindiği gibi, birinci yargı paketi Meclis'ten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, ikinci yargı paketinde af yasası var mı?

GENEL AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Genel af yasası ve ikinci yargı paketinin çıkış tarihleri tam olarak bilinmiyor. Ancak, infaz indirimlerini içeren bilgilerin 2020 yılında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Resmi tarih belli olduğu takdir de haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

Hürriyet'in haberine göre Bakan Gül'ün 288 bin hükümlünün yüzde 91'inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktarması üzerine Erdoğan, bu 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını verdi.

6 SUÇA ASLA İNDİRİM YAPILMASIN

Erdoğan, asla indirim yapılmamasını istediği suçları terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıraladı.

Bunlar dışında kalan basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutulacak, iddianame düzenlenmeyecek.

Pakete son şekli verilmeden MHP'nin de değerlendirmesinin alındığı belirtildi. MHP'nin değerlendirmesi incelendikten sonra konu tekrar Erdoğan'a sunulacak.

Erdoğan da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelerek durumu son kez değerlendirecek.

Öte yandan Devlet Bahçeli'den de konuyla ilgili açıklama geldi;

Bahçeli, 2018 yılında verdikleri teklifi bekletme kararı aldıklarını belirtti.