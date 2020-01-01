Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçlarına göre teselli ikramiyesi çıkan numaralar hangileri? MPİ teselli ikramiyesi bilet sorgula

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona ermek üzere! 31 Aralık 2019 Milli Piyango İdaresi çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor! Sonuçların açıklanması ile birlikte büyük ikramiye kazananı ve amorti numaralardan sonra MPİ teselli ikramiyesi numaraları da belli olacak. MPİ büyük ikramiye kazanamayan ve büyük ikramiyeyi 1 rakam ile kaçıranlar 'teselli ikramiyesi nedir?' ve 'teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, 2019 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları ve teselli ikramiyesi kazandıran numaralar ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TESELLİ İKRAMİYESİ

Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra şanslı numaların belli olması ile, Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek ikramiyeye Teselli ikramiyesi denir.