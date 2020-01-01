Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçlarına göre teselli ikramiyesi çıkan numaralar hangileri? MPİ teselli ikramiyesi bilet sorgula

Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçlarına göre teselli ikramiyesi çıkan numaralar hangileri? MPİ teselli ikramiyesi bilet sorgula

2019 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2020'ye saatler kala Mili Piyango Büyük İkramiye'nin yanı sıra Teselli İkramiyesi de merak ediliyor. Öne çıkan sorular arasında Teselli ikramiyesi nedir ve ne kadar soruları yer alıyor. MPİ idaresinde gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından ve amorti numaralar ile birlikte, Teselli İkramiyesi sahipleri de belli olacak. Peki, MPİ yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?? İşte Milli Piyango yılbaşı canlı çekiliş sonuçları ve Teselli ikramiyesi ile ilgili detaylar ve sonuç sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 1.1.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 12:52
Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçlarına göre teselli ikramiyesi çıkan numaralar hangileri? MPİ teselli ikramiyesi bilet sorgula

için heyecanlı bekleyiş sona ermek üzere! 31 Aralık 2019 Milli Piyango İdaresi çekiliş sonuçları bu akşam belli oluyor! Sonuçların açıklanması ile birlikte büyük ikramiye kazananı ve amorti numaralardan sonra MPİ teselli ikramiyesi numaraları da belli olacak. MPİ büyük ikramiye kazanamayan ve büyük ikramiyeyi 1 rakam ile kaçıranlar 'teselli ikramiyesi nedir?' ve 'teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, 2019 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları ve teselli ikramiyesi kazandıran numaralar ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR? MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TESELLİ İKRAMİYESİ

Milli Piyango İdaresi yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandıktan sonra şanslı numaların belli olması ile, Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek ikramiyeye Teselli ikramiyesi denir.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango yılbaşı 2020 sonuçlarına göre teselli ikramiyesi çıkan numaralar hangileri? MPİ teselli ikramiyesi bilet sorgula
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN