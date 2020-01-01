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'da hayatını kaybeden Mert'in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım

Bursa 'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedeni bulunan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, yeni yılda duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Arama çalışmaları süresince umudunu kaybetmeyen Burcu Alpaslan, "Hiç bir hikaye bizimki gibi bitmesin" dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.1.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 10:08
Uludağ'da hayatını kaybeden Mert'in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım

Uludağ'da arama kurtarma çalışmaları süresince sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla umudunu hiç yitirmeyen Mert Alpaslan'ın (31) eşi Burcu Alpaslan'ın son paylaşımı yürekleri dağladı.

Eşini 10 gün önce toprağa veren Burcu Alpaslan'ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımı yürekleri dağladı. "Bir adı var mı bilmiyorum Mert'imi benden alan yerin. Ama ben bundan böyle orayı "Aşık Ayıran Kanyonu" bilirim. Yeni yılda dileğim; yetkililer bu tuzak yer için uyarıcı tedbirler alsın ve hiçbir hikaye bizimki gibi en güzel yerinde yarım kalmasın" yazan Burcu Alparslan, paylaşımıyla duygulandırdı.

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Uludağ'da hayatını kaybeden Mert'in eşinden yeni yılda duygusal paylaşım
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