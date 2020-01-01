Bugün Vergi Daireleri açık mı? 1 Ocak yılbaşında vergi daireleri tatil mi, çalışıyor mu?

Vatandaşlar 2020 yılına girmenin heyecanını yaşarken, bir yandan da resmi tatil günlerini araştırıyorlar. 1 Ocak resmi tatilken, 31 Aralık 2019 tarihinin de tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Resmi dairelerde işi olan vatandaşlar 31 Aralık tatil mi, tam gün mü, yarım gün mü tatil sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, 31 Aralık'ta vergi daireleri saat kaça kadar çalışıyor? İşte 31 Aralık vergi dairesi çalışma saatleri ve 31 Aralık tarihinin tatil olup olmadığı ile ilgili vatandaşlar tarafından merak edilen tüm bilgiler...