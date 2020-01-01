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eğlencesi kabusla bitti! : 'deki facianın ayrıntıları ortaya çıktı...

gecesi 'den gelen acı haberin ardından bilgileri de gelmeye devam ediyor. 31 Aralık gecesi yılbaşı eğlencesi amacıyla bir evde toplanan 3'ü doktor 6 kişiden 26 yaşındaki diş hekimi Betül Karaayvaz yaşamını yitirirken, diğer 2 doktor ise hastaneye kaldırıldı. Komada olan iki doktorun hayati tehlikesi sürüyor. Kişilerin yedikleri yiyeceklerden numune alınırken, olay mahalinde alkol şişeleri de bulundu. Emniyet güçleri alkollerin bandrol kaydını da yaptı, ürünlerin kaçak olmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 07:33 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 07:34
Yılbaşı eğlencesi kabusla bitti! Son dakika: Denizli'deki facianın ayrıntıları ortaya çıktı...

Doktorların toplanması hazin sonla bitti! Daha 26 yaşında olan başarılı diş hekimi Betül Karaayvaz olay yerinde hayatını kaybederken doktor arkadaşları Kaan Y. ve Süleyman A.Y de hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri inceleme ve soruşturmayı derinleştirirken bölgeye getirilen köpekler evde, bahçede ve kişilerin araçlarında uyuşturucu madde araması yaptı, yapılan aramaların sonucunda uyuşturucu madde veya türevlerine rastlanmadı. Olay gecesi kullanılan araçlar incelenme amacıyla emniyete götürüldü. İşte haberinin detayları...

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Diş hekimi Betül Karaayvaz doktor arkadaşları Kaan Y., ve Süleyman A.Y. ile yılbaşı eğlencesi için Berkay T.'nin ailesine ait evde bir araya geldi.

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Yılbaşı eğlencesi kabusla bitti! Son dakika: Denizli'deki facianın ayrıntıları ortaya çıktı...
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