Yılbaşı eğlencesi kabusla bitti! Son dakika: Denizli'deki facianın ayrıntıları ortaya çıktı...

Doktorların yılbaşı toplanması hazin sonla bitti! Daha 26 yaşında olan başarılı diş hekimi Betül Karaayvaz olay yerinde hayatını kaybederken doktor arkadaşları Kaan Y. ve Süleyman A.Y de hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri inceleme ve soruşturmayı derinleştirirken bölgeye getirilen köpekler evde, bahçede ve kişilerin araçlarında uyuşturucu madde araması yaptı, yapılan aramaların sonucunda uyuşturucu madde veya türevlerine rastlanmadı. Olay gecesi kullanılan araçlar incelenme amacıyla emniyete götürüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerindeki 2 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Diş hekimi Betül Karaayvaz doktor arkadaşları Kaan Y., ve Süleyman A.Y. ile yılbaşı eğlencesi için Berkay T.'nin ailesine ait evde bir araya geldi.