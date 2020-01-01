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Bugün açık mı? 1 Ocak yılbaşında eczaneler tatil mi, çalışıyor mu?

Yeni yıla giriş yapmamız nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş 1 Ocak günü hizmet vermiyor. Bu noktada eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar ‘1 Ocak bugün hizmet veriyor mu kapalı mı olacak’ sorularının yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de yılın ilk gününde eczanelerinin çalışıp çalışmadığı ile ilgili soruya haberimizin içerisinde yer verdik. İşte Eczaneler bugün açık mı? sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 1.1.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 14:45
Bugün eczaneler açık mı? 1 Ocak yılbaşında eczaneler tatil mi, çalışıyor mu?

Yılın son gününde tüm vatandaşlara hizmet vermeye devam eden eczanelerin 1 Ocak günü hizmet verip vermeyeceği vatandaşların aklına takılan sorular arasında yer alıyor. Özellikle yeni yılın ilk günü pek çok kurum ve kuruluşun hizmet vermemesi '1 Ocak bugün eczaneler hizmet veriyor mu? ve Yılbaşında eczaneler açık mı kapalı mı?' sorularının araştırılmasına neden oluyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

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1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 1 Ocak yılbaşında eczaneler bugün çalışıyor mu, yarım gün tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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