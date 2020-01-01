Noterler bugün açık mı? 1 Ocak 2020 yılbaşında noterler tatil mi, çalışıyor mu?

Yeni yılın gelişi, bu yıl da ülkemizde büyük bir coşku ile kutlandı. Bu önemli gün ile birçok konu hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında ise '1 Ocak'ta noterler açık mı, çalışıyor mu?' sorusu geliyor. Zira, milyonlarca vatandaş, noterler aracılığıyla tapu devri, alım satım gibi birçok işlemlerini gerçekleştirmeyi bekliyor. Bu doğrultuda da, 1 Ocak yılbaşında noter çalışma saatlerine yönelik güncel ve doğru bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.

1 OCAK YILBAŞINDA BUGÜN NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

1 Ocak yılbaşının bu yıl Çarşamba gününe denk gelmesi kafalarda birçok soru işaretine de neden oldu. Peki, 1 Ocak yılbaşında noterler bugün çalışıyor mu, tatil mi? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.