Bugün resmi kurum ve daireler açık mı? 1 Ocak yılbaşında resmi kurum ve daireler tatil mi, çalışıyor mu?

Yılbaşına çok az bir zaman kala vatandaşlar çeşitli konulara yönelik araştırmalar yapmaya başladı. Resmi tatillerde kamu kurumlarında bazı işlemler yapması gerekenler arama motorlarında "Yılbaşında resmi kurum ve daireler açık mı kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre; 1 Ocak Çarşamba günü resmi kurum ve dairelerin kapalı olduğu düşünülür. Bu bağlamda; 31 Aralık ve 1 Ocak'ta resmi kurum ve daireler tatil mi, çalışıyor mu? İşte sorunun cevabı…

31 ARALIK VE 1 OCAK'TA RESMİ KURUM VE DAİRELER AÇIK MI KAPALI MI?

Resmi tatillerde kurum ve kuruluşların açık ya da kapalı olduğunu merak eden vatandaşlar için, haberimizin devamından "Yılbaşında resmi kurum ve daireler açık mı?" sorusunun yanıtına ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.