Haberler Yaşam Haberleri A101 2 Ocak kataloğu ile bugün raflarda yerini aldı! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?

A101 2 Ocak kataloğu ile bugün raflarda yerini aldı! Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var? A101 2 Ocak aktüel ürünleri kataloğu bugün raflarda yerini aldı! 2 Ocak tarihinden itibaren raflarını yenileyecek olan market zinciri her hafta müşterilerine hem ekonomik hem de kaliteli ürünler sunuyor. Kışın etkisini gösterdiği bu günlerde herkesin ihtiyacı termal içlikleri uygun fiyata mağazalarda bulabilecek aynı zamanda da full HD dual LED televizyon ve Honor 7s telefonu çok uygun fiyata mağazalardan satın alınabilecek. Binlerce kişinin internet üzerinden her hafta takip ettiği market zinciri Perşembe günleri yeni ürünlerle tüketicileri ile buluşuyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte, 2 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...

Giriş Tarihi: 2.1.2020 10:49