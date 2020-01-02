TRT ekranlarının sevilen bilgi yarışması 3'te 3 tarih'te tüm heyecanı ile devam ediyor. 3'te 3 tarih yarışmasında az önce sorulan Açtığı bir yarışma sonucu konservenin bulunmasına vesile olan ve cephedeki askerlerine konserve yediren ilk komutan olduğu söylenen siyaset adamı kimdir? sorusu seyirciler için merak konusu oldu. Haberimizde, 3'te 3tarih'de sorulan 1Açtığı bir yarışma sonucu konservenin bulunmasına vesile olan ve cephedeki askerlerine konserve yediren ilk komutan olduğu söylenen siyaset adamı kimdir? sorusunun yanıtın bulabilirsiniz.

SORU:

Açtığı bir yarışma sonucu konservenin bulunmasına vesile olan ve cephedeki askerlerine konserve yediren ilk komutan olduğu söylenen siyaset adamı kimdir?

A- Churcill

B- Napolyon (DOĞRU CEVAP)

C- Washington