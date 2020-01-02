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Açtığı bir yarışma sonucu konservenin bulunmasına vesile olan ve cephedeki askerlerine konserve yediren ilk komutan olduğu söylenen siyaset adamı kimdir?

TRT ekranlarında yayınlanan yarışmasında az önce sorulanAçtığı bir yarışma sonucu konservenin bulunmasına vesile olan ve cephedeki askerlerine konserve yediren ilk komutan olduğu söylenen siyaset adamı kimdir? sorusu merak konusu oldu. İzleyenleri ekranlara kilitleyen 3'te 3 tarih yarışmasında az önce sorulan Açtığı bir yarışma sonucu konservenin bulunmasına vesile olan ve cephedeki askerlerine konserve yediren ilk komutan olduğu söylenen siyaset adamı kimdir? sorusu ve cevabı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte 3'te 3 yarışmasında en son sorulan sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 2.1.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 22:08
Açtığı bir yarışma sonucu konservenin bulunmasına vesile olan ve cephedeki askerlerine konserve yediren ilk komutan olduğu söylenen siyaset adamı kimdir?

TRT ekranlarının sevilen bilgi yarışması 3'te 3 tarih'te tüm heyecanı ile devam ediyor. 3'te 3 tarih yarışmasında az önce sorulan Açtığı bir yarışma sonucu konservenin bulunmasına vesile olan ve cephedeki askerlerine konserve yediren ilk komutan olduğu söylenen siyaset adamı kimdir? sorusu seyirciler için merak konusu oldu. Haberimizde, 3'te 3tarih'de sorulan 1Açtığı bir yarışma sonucu konservenin bulunmasına vesile olan ve cephedeki askerlerine konserve yediren ilk komutan olduğu söylenen siyaset adamı kimdir? sorusunun yanıtın bulabilirsiniz.

SORU:

Açtığı bir yarışma sonucu konservenin bulunmasına vesile olan ve cephedeki askerlerine konserve yediren ilk komutan olduğu söylenen siyaset adamı kimdir?

A- Churcill

B- Napolyon (DOĞRU CEVAP)

C- Washington

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Açtığı bir yarışma sonucu konservenin bulunmasına vesile olan ve cephedeki askerlerine konserve yediren ilk komutan olduğu söylenen siyaset adamı kimdir?
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