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Alkol komasına girdi, öldü

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Alkol komasına girdi, öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yılbaşı nedeniyle bir araya gelen 6 arkadaş, Berkay T.'nin evinde geç saatlere kadar eğlendi. Sabah saatlerinde plastik cerrah Süleyman Ali Y., diş hekimleri Kaan Y. ve Betül Karaayvaz'ı (26) baygın halde bulan arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Karaayvaz'ın yaşamını yitirdiğini belirlenirken, doktor olan Süleyman Ali Y. ile Kaan Y. ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri incelenmek üzere evden gıda ve içecek numuneleri aldı. Olayın alkol komasına bağlı meydana gelmiş olabileceğini değerlendirdi.
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Alkol komasına girdi, öldü
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