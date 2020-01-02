‘Amcam kovunca bıçakladım’

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İstanbul'daSuriyeli eski savaş uçağı pilotunu yeğeninin, evden kovmak istediği için öldürdüğü öğrenildi. Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde oturan Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr (52), önceki sabah 5 yaşındaki çocuğunun önünde, yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, katil zanlısı yeğeni gözaltına aldı. Yeğen Mulle'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce amcasıyla 'eşime neden baktın' demesi üzerine tartıştıklarını, sabah ise kendisini evden kovmak istemesi üzerine kavga çıktığını ve o sırada amcasını bıçakladığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Mulle, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.