Ankara’da can pazarı

BUGÜN NELER OLDU

Ankara yeni yıla acı bir haberle girdi. Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'ta 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Dedesi Hüseyin Koçer'e ait evde Semih Aktaş ve 7 arkadaşı vardı. Elektrik sobasından kaynaklanan yangını fark eden gençlerden biri pencereye çıkarak, "Arkadaşlarım öldü, kurtarın beni" diye bağırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi apartman sakinleri ve mahalleli yaparak gençleri kurtarmak istedi. Üst katta oturan Rahmi Yozgat (65) ve eşi Fatma Yozgat feryatlar üzerine uyanıp apartmandaki herkesin ziline basarak alt kata indi. Tam yangın çıkan evin kapısına geldiklerinde bir alev topu yüzlerine vurdu. Rahmi Yozgat alevler içinde kalıp can verirken eşi Fatma Yozgat ise ağır yaralandı. Yangının çıktığı evdeki gençlerden dördü arka pencereden çıkarak kurtulmayı başardı. Ancak diğer üçünün onlar kadar şansı olmadı. Yangının söndürülmesinden sonra dairede telefon bayisinde çalışan Semih Aktaş, arkadaşları oto kaportacıda çalışan Seyfi Güngör (26) ve oto tamircisinde çalışan Naci Cankurtaran'ın (26) cesetleri bulundu. Aktaş'ın ağabeyi Hakan Aktaş'ın da faciadan yaralı kurtulduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları itfaiye merdiveniyle kurtardı. Oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak içeri giren ekipler, önce evdeki iki kişiyi dışarı çıkardı.15 gün sonra askere gideceği öğrenilen Aktaş'ın Mamak'ta yılbaşı eğlencesine katıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte ailesinden habersiz dedesinin evine geldiği öğrenildi. Evin sahibi Koçer'in ise oğlunun evinde olduğu öğrenildi. Öte yandan ölenlerden ikisinin cesedinin tanınmaz halde olduğu ve kimlik tespiti için DNA testi yapılacağı bildirildi. Binanın üst katlarında oturan ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi de sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye sevk edilenlerden 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerine gelen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Yangının elektrik sobasından çıktığı tahmin ediliyor. Üzgünüz" dedi. AK Parti, MHP ve CHP milletvekilleri de olay yerine gelerek bilgi aldı.