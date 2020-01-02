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: Yeni haftanın ürünler tam listesi burada!

Yeni haftaya ilişkin ürünler kataloğu yayınlandı. Büyük indirimlerin olacağı yeni yılın ilk kataloğu için vatandaşlar heyecan içerisinde. Birçok üründe birçok indirimin olduğu marketler zinciri Türkiye’nin dört bir yanında severek ziyaret ediliyor ve alışveriş yapılıyor. Hem ekonomik hem çeşitliliğin sağlandığı kaliteli ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; kış aylarına özel tekstil ürünlerinde, mutfak eşyalarında ve teknolojik ile elektronik aletlerde birden fazla indirim olacak. Cuma günü raflarda yerini alacak olan 3 Ocak tam listesine haberimizin devamından ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 10:22
BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi burada!

Cuma günü raflarda yerini alacak olan ürünler kataloğu yayınlandı. 3 Ocak Cuma kataloğunda kış aylarına özel indirim mevcut olacak. Özellikle içlik, polar, atkı, eldiven gibi tekstil ürünlerinin dışında aynı zamanda elektronik aletlerde de indirim olacak. Ülkemizin birçok yerinde binlerce mağazası bulunan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 3 Ocak BİM aktüel ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 OCAK CUMA

Haberimizin içeriğinden yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

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BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi burada!
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