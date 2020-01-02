BİM 3 Ocak aktüel ürünler kataloğu: Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi burada!

Cuma günü raflarda yerini alacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 3 Ocak Cuma kataloğunda kış aylarına özel indirim mevcut olacak. Özellikle içlik, polar, atkı, eldiven gibi tekstil ürünlerinin dışında aynı zamanda elektronik aletlerde de indirim olacak. Ülkemizin birçok yerinde binlerce mağazası bulunan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 3 Ocak BİM aktüel ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 OCAK CUMA

Haberimizin içeriğinden yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, keyifli alışverişler yapabilirsiniz.