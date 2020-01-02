Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son depremler: 2 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi burada!

: 2 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi burada!

Ülkemizde yaşanan Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi sitesinde duyuruluyor. Bugün sabah saatlerinde Akdeniz Bölgesi’nin Girit Adası açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Art arda yaşanan depremler ile birlikte vatandaşlar ‘?’ sorusuna yanıt arıyor. Ufak bir sarsıntı bile korku ve telaş oluşturuyor. Bilindiği üzere Kandilli Rasathanesi anlık olarak yaşanan son depremleri listeliyor. Haberimizin içerisinden 2 Ocak 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 2.1.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 09:24
Son depremler: 2 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi burada!

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından son depremler listesi duyuruldu. Bugün Akdeniz Bölgesi'nin Girit Adası açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Güncel olarak yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede yurtta meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılıyor. Öte yandan arama motorlarında bugün deprem mi oldu? şeklinde sorularla arama motorlarında araştırmalar devam ediyor. İşte bugün deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve 2 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi verileri sizlerle…

SON DEPREMLER: 2 OCAK 2020 KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

İRAN'DA DEPREM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Sengan kenti olan 5,8 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 07.59'da kaydedildi.

Açıklamada depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 

.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.01.02 07:41:25  34.5723   24.6627        5.0      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.01.02 06:32:39  36.9360   27.5368        7.6      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.01.02 05:39:25  39.7588   27.5260       17.5      -.-  1.8  -.-   MUSTECAP-BALYA (BALIKESIR)                        İlksel
2020.01.02 05:31:22  38.4583   38.7943        3.4      -.-  1.9  -.-   HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.02 03:45:55  35.8185   29.5097       29.2      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.01.02 02:49:56  38.2282   30.8183        6.3      -.-  1.7  -.-   TASEVI-YALVAC (ISPARTA)                           İlksel
2020.01.02 02:09:48  38.3892   33.9775        8.1      -.-  1.8  -.-   KAZICIKTOLU-(AKSARAY)                             İlksel
2020.01.02 00:04:26  37.8808   27.5923        8.6      -.-  2.2  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)                      İlksel
2020.01.01 23:07:09  40.1885   33.0202        7.1      -.-  1.8  -.-   CUBUK (ANKARA)                                    İlksel
2020.01.01 22:52:34  37.9748   42.9915        5.0      -.-  3.0  -.-   KACIT-CATAK (VAN)                                 İlksel
2020.01.01 22:06:58  40.1673   32.9805        7.1      -.-  2.3  -.-   SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)                        İlksel
2020.01.01 22:01:55  40.8125   28.9363       12.2      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2020.01.01 21:42:18  37.9502   42.8497       14.0      -.-  1.7  -.-   ATLIHAN-CATAK (VAN)                               İlksel
2020.01.01 20:37:22  34.3700   25.0368       73.0      -.-  3.3  3.3   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.01.01 20:27:36  38.8572   42.3350       13.5      -.-  1.9  -.-   GOLGOREN-AHLAT (BITLIS)                           İlksel
2020.01.01 19:32:45  38.9722   27.7730       13.9      -.-  1.3  -.-   SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.01 18:32:17  38.9285   26.0993        8.1      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2020.01.01 15:36:48  40.1948   31.8015       13.0      -.-  1.7  -.-   SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)                       İlksel
2020.01.01 15:09:25  40.6477   32.9327        4.5      -.-  2.2  -.-   ELDEN-ORTA (CANKIRI)                              İlksel
2020.01.01 14:55:18  37.9405   43.0147        2.1      -.-  2.8  -.-   KACIT-CATAK (VAN)                                 İlksel
2020.01.01 12:50:47  39.3735   40.4613        1.6      -.-  2.0  -.-   GUZGULU-YEDISU (BINGOL)                           İlksel
2020.01.01 11:56:36  37.6505   36.0893       27.2      -.-  1.6  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                          İlksel
2020.01.01 11:53:27  37.1380   35.0697        6.9      -.-  2.6  -.-   KUZGUN-KARAISALI (ADANA)                          İlkselc

AFAD SON DEPREMLER

AFAD son depremler listesine göre, Akdeniz Bölgesi'nde saat 07.41'de 3.41 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son depremler: 2 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN