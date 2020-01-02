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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

Deniz ulaşımını kullananlar dikkat! Son dakika seferler iptal uyarısı geldi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin () seferlerinden 6'sı daha, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.1.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 08:56
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferinin programdan kaldırıldığı daha önce duyurulmuştu.

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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinde yeni iptaller
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