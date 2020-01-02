Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi büyük ikramiye hangi illere ve hangi bilete çıktı? 80 milyon çeyrek, yarım, tam bilete mi çıktı?

80 milyon TL nereye çıktı? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin gerçekleştirilmesinin ardından vatandaşlar, büyük ikramiyenin hangi il veya illere çıktığını merak ediyor? Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın talihlisi, biletine isabet eden 70 milyon TL'yi tahsil etmeyince, büyük ikramiye hazinede devredilmişti. Bu yılın kazananı ise, yapılan çekilişin ardından belli oldu. İşte 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği şehirler…

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

80 milyon TL'lik büyük ikramiye henüz yapılan çekilişin ardından belli oldu. Aşağıdaki sorgulama sayfası aracılığıyla biletinize piyango isabet edip etmediğini öğrenebilir, büyük ikramiyenin çıktığı şanslı numaraları öğrenebilirsiniz.

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