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Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi büyük ikramiye hangi illere ve hangi bilete çıktı? 80 milyon çeyrek, yarım, tam bilete mi çıktı?

Milli Piyango yılbaşı 2020 özel çekilişi sonuçları belli oldu. Canlı yayında yapılan çekiliş sonucunda belli olan kazanan numaralar açıklandı. Vatandaşlar, Milli Piyango bilet sorgulama işlemini gerçekleştirerek, satın almış oldukları çeyrek, yarım ve tam biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenebilecek. Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama işlemini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yanıtı merak edilen soruların başında Ise “Büyük ikramiye hangi ile çıktı?” geliyor. İşte büyük ikramiyenin çıktığı iller…

Giriş Tarihi: 2.1.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 09:44
Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi büyük ikramiye hangi illere ve hangi bilete çıktı? 80 milyon çeyrek, yarım, tam bilete mi çıktı?

80 milyon TL nereye çıktı? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin gerçekleştirilmesinin ardından vatandaşlar, büyük ikramiyenin hangi il veya illere çıktığını merak ediyor? Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın talihlisi, biletine isabet eden 70 milyon TL'yi tahsil etmeyince, büyük ikramiye hazinede devredilmişti. Bu yılın kazananı ise, yapılan çekilişin ardından belli oldu. İşte 80 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği şehirler…

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

80 milyon TL'lik büyük ikramiye henüz yapılan çekilişin ardından belli oldu. Aşağıdaki sorgulama sayfası aracılığıyla biletinize piyango isabet edip etmediğini öğrenebilir, büyük ikramiyenin çıktığı şanslı numaraları öğrenebilirsiniz.

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Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi büyük ikramiye hangi illere ve hangi bilete çıktı? 80 milyon çeyrek, yarım, tam bilete mi çıktı?
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