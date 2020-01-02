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Doğan ilk bebek:

’da, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe, ’in ismi verildi. Sağlık Bakanı ve Aile Bakanı , Ankara’da doğan bebekleri ziyaret etti

SABAH Yaşam
Giriş Tarihi: 2.1.2020
Doğan ilk bebek: Ceren Özdemir
Ordu'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan Emine-Aşkın Özdemir çiftinin bebeğine, geçen 3 Aralık'ta evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı verildi. Anne Emine Özdemir, "Ceren'i 3 gün üst üste rüyamda görünce kızıma ismini verdim" dedi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren bebeğe altın taktı.

DOKTOR BABA, İSMİ UNUTTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020'nin ilk dakikalarında Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen Hatice ve Erdal Açıkel çiftinin bebeğini ziyaret etti. Koca, Gökhan ismi verilen bebeğe çeyrek altın taktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Ankara'da doğann yeni yılın ilk bebekleri "Yağız Ege" ve "Büşra"yı hastanede ziyaret etti.
Niğde'de yılın ilk bebeği, saat 00.01'de 3 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen Bizgin ve Bilal Çelik çiftinin kızları Zeynep oldu. Kendisi de yılın ilk çocuklarından olan Bizgin Çelik, ikinci bebeğini, kendi doğum gününde dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.
Isparta'da yılın ilk bebeği, Merve ve İzzet Demirbaş çiftinin 3'üncü çocukları Adnan Yiğit oldu. Hastanenin başhekim yardımcısı da olan doktor baba, gazeteciler bebeğin isminin ne olduğunu sorduğunda heyecandan unuttu.

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Doğan ilk bebek: Ceren Özdemir
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