Kanlı infazın sırrı alacak verecek meselesi

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İstanbul Şişli'de 21 Kasım 2018'de çapraz ateşe alınan Murat Çarık ölürken, yanında bulunan Murat Bakaç ağır yaralanmıştı. Polis saldırı talimatını uyuşturucu ticareti ve benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Cemal Nayır'ın verdiğini belirlemişti. Düzenlenen operasyonda Nayır ve tetikçi oldukları belirtilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalanmıştı. Nayır ile 2 tetikçi tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bakaç polis ifadesini ailesini koruyacak şekilde verdiğini anlatıp, olayın gerçek nedeninin Nayır ile aralarındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığını söylediği belirtildi. İddianemeye göre Bakaç, 2008-2010'da cezaevinde Nayır ile birlikte kaldı. Nayır Bakaç'a olan 275 bin euro borcun 135 bin euro'sunu ödeyip kalanın Metin Erbay'a ait olduğunu söyledi. Erbay'ın Bakaç'ı arayarak dövizci arkadaşından parasını alabileceğini söyledi. Bakaç Çarık ile dövizciye gittiği sırada saldırıya uğradı. Nayır, Bakaç'ı öldürmek üzere Erbay'a talimat verdi, o da Coşkun Zafer Güzel ile saldırıyı planladı. İdidanamede Nayır, Erbay, Güzel, tetikçiler Alparslan Z., Bilal Ç, Mümtaz A. ile 3 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.