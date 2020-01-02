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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

'ın Nazilli ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi , yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede hayatını kaybetti. Ak’ın ölümü ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.1.2020 12:05

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Dilvin Ak, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Nazilli'deki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan 13 yaşındaki Dilvin, yaşamını kaybetti.
Nazilli Beşeylül Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Dilvin Ak'ı muayene eden doktorlar, acil servise yatırdı. Gece yarısı fenalaşan Ak'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürerken sabaha karşı saat 05.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Özel hastanenin doktorları tarafından Nazilli Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi istendi. Ailesinin ve doktorların şok olduğu ölüm sonrası Dilvin Ak'ın tüm sevenleri yasa boğuldu.

Arkadaşları sırasını çiçeklerle süsledi
Dilvin Ak'ın eğitim gördüğü Nazilli Merkez Beşeylül Ortaokulundaki 8/C sınıfındaki sırası çiçeklerle donatıldı. 8 yıldır aynı sıraları paylaştığı arkadaşları ise üzüntülerini dile getirdi. Anne-babası ayrı yaşadığı için dedesi ve annesi ile birlikte Nazilli'de dedesinin evinde yaşadığı öğrenilen Dilvin Ak'ın cenazesinin Durasallı Mahallesi Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının sonrası Durasallı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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