Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak, kar yağışı uyarıları yapıldı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Kar yağışı Marmara Bölgesi'nde etkisini arttıracak! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayı ile beraber sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanırken; Doğu'da kar yağışı, Batı'da ise fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Öyle ki, birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil ediliyor. Meteoroloji de gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken; önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Geçtiğimiz günlerde şehrin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı, ortaya güzel manzaralar çıkardı. Bu durumun akabinde ise, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı.

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; önümüzdeki beş güne ilişkin il il sıcaklık değerlerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.