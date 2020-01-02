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Nimet Abla online bilet alan parasını nasıl çeker? 31 Aralık 2019 MPİ yılbaşı 2020 özel çekilişi

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Yılbaşı biletlerinin satışa çıktığı tarih itibarıyla önünde kuyruklar oluşan bir Milli Piyango efsanesi olan Nimet Abla’dan online bilet alanlar, biletlerine ikramiye ya da amorti vurduğu takdirde ne yapmaları gerektiğini merak ediyor. Nimet Abla üyelik sözleşmesinde yer alan detaylara göre, yılbaşı özel çekilişini biletini online ortamda temin eden vatandaşların ne yapmaları, ikramiyelerini nasıl tahsil edecekleri belirtiliyor. Buna Buna göre Nimet Abla online bilet alan ikramiyeyi nasıl çeker? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 2.1.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 09:45
Nimet Abla online bilet alan parasını nasıl çeker? 31 Aralık 2019 MPİ yılbaşı 2020 özel çekilişi

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için çeyrek, yarım ve tam biletlerini temin etmiş olup sonuçların açıklanacağı tarih ve saati beklemeye koyulan vatandaşlar, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Anbean Sabah.com.tr'den takip edilen sonuçları sorgulayıp biletine isabet ettiğini öğrenen vatandaşlar, ikramiye temin işlemlerinin nasıl yapıldığını da öğrenmek istiyor. Özellikle Nimet Abla'nın önünde oluşan bilet kuyrukları sebebiyle biletini online ortamdan satın alan vatandaşlar için ayrı bir merak konusu daha var. İşte detaylar….

2020 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İÇİN NİMET ABLA ONLİNE BİLET ALAN NE YAPMALI?

Piyango oyunlarında kazanılan ikramiye tutarları için ödemeler mevzuatta belirlenen limitler dahilinde NİMETABLA tarafından NİMETABLA Hesaplarına otomatik olarak geçirilir. Limit üzerindeki ikramiye tutarları için, Üye fiziksel biletini NİMETABLA'dan kimlik numarası içerir nüfus cüzdanı veya Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi aslını ibraz etmesi kaydı ile imza karşılığı teslim aldıktan sonra Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ikramiye tutarını teslim alacaktır. Milli Piyango Biletlerinde çekiliş tarihinden itibaren 1 yıllık zamanaşımı süresi geçerli olduğundan üyeler yukarıda bahsi geçen limiti aşan Milli Piyango biletleri için, bir yıllık zaman aşımı süresi içinde NİMETABLA'ya başvurmadıkları takdirde, ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz.

Piyango biletleri çekilişin yapıldığı tarihten itibaren imha edilir. Üyelerin ikramiye kazanmış ve NİMETABLA tarafından Üye hesaplarına ikramiyesi yatırılmış biletler ile ikramiye kazanmayan ve imha edilen biletleri fiziksel olarak talep etme hakkı bulunmamaktadır.

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Nimet Abla online bilet alan parasını nasıl çeker? 31 Aralık 2019 MPİ yılbaşı 2020 özel çekilişi
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