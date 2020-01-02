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Resimli ve sözleri burada! 2020 en güzel ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

İslam alemi bir Cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Her Cuma gününde olduğu gibi bu hafta da insanlar ibadet için camilere akın ederken, dua için eller semaya kalkacak. Yapılacak ibadetlerin yanı sıra, Müslümanların bayramı olan bu günde vatandaşlar, yakınlarını mutlu etmek için resimli ve sözlerini araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak en güzel ve sözlerini haberimizde derledik. Beğendiğiniz Cuma mesajı görseli veya sözlerini seçerek, Whatsapp ya da SMS yolu ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 02:19
Resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 en güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin

Müslümanlar için önemli bir gün olan Cuma günü, birçok ibadetin yanı sıra farklı sünnetlerin de yerine getirildiği bir gündür. Bugün Cuma namazı saatinde Camiler yine dolup taşacak. Bugün için, Cuma namazının yanında yakınları sevindirmek ve hallerini hatırlarını sormak da önemlidir. Sevdiklerini mutlu etmek isteyen vatandaşlar, resimli ve sözlerini araştırıyorlar. Haberimizde en güzel ve sözlerini bulabilirsiniz.

RESİMSİZ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ!

Haberimizde en güzel ve yeni resimli Cuma mesajları, sözleri ve ayetli Cuma mesajlarını bulabilirsiniz.

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Resimli Cuma mesajları ve sözleri burada! 2020 en güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileyin
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