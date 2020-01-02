Sayısal Loto çekiliş sonuçları 1 Ocak açıklandı! Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama sayfası

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dün akşam gerçekleştirilen (1 Ocak 2020) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta büyük ikramiyenin iki ile çıkmasının ardından şans oyunu oynayanların merakı Sayısal Loto sonuçları için daha da arttı. Dün, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 1 OCAK 2020

Sayısal Loto 1 OCAK çekilişi bu akşam Şans Topu çekilişinin hemen ardından Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:40'ta çekildi ve 22.00'ye doğru açıklandı.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...