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Haberi: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul’da hissedildi!

resmi sitelerinde yer alan bilgisine göre, Marmara Denizi’nde bugün 14.18’de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 9 kilometre altında gerçekleşen deprem İstanbul’un batı kesimlerinde hissedilirken, depremi hisseden vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘Deprem mi oldu?’ aratmalarını gerçekleştirdi. Sabah.com.tr olarak biz de AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için hazırladık...

Giriş Tarihi: 2.1.2020 17:05
Son Dakika Haberi: Marmara Denizi’nde korkutan deprem! İstanbul’da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi'nde İstanbul'un batı kesimlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin saat 14.18'de gerçekleştiği belirtilirken, yerin 9 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. İstanbul'un batı kesimlerinde hissedilen depremin şiddeti 3.0 olarak belirtilirken, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Deprem mi oldu?' aratmalarını gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için hazırladık…

MARMARA DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD ve Kandilli'nin geçtiği verilerde depremin büyüklüğü 3.0 olarak belirlendi. Deprem yerin 9 kilometre altında meydana geldi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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