Milli Piyango sonuçları 100 bin TL kazandıran numaralar burada! MPİ yılbaşı 2020 çekilişi 100 bin TL kazandıran numaralar sorgula

31 Aralık 2019 tarihinde MPİ tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişi dolayısıyla günün en çok araştırılan konusu Milli Piyango sonuçları 2020 oldu. Vatandaşlar MPİ tarafından gelecek son dakika gelişmelerine dikkat kesilmiş durumda. Çeyrek, yarım veya tam bilet satın almış olup çekilişin gerçekleştirileceği tarih ve saati bekleyen, açıklanacak sonuçlar ile zengin olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, güncel bilgileri yakından takip ediyor. MPİ yılbaşı özel çekilişi sonuçları için en güncel bilgilere Sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 100 bin TL hangi numaralara çıktı? İşte 100 bin TL kazandıran numaralar…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2020 BİLET SORGULAMA MOTORU

31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişi, MPİ'nin Kızılay binasında başladı. Yeni yıla sayılı saatler kala saat 15:00 itibarıyla başlayan çekiliş, milyonlarca vatandaş tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Her yıl olduğu gibi, bu sene de Milli Piyango sonuçları 2020 bilet sorgulama motoru ile çekiliş sonuçlarını Sabah.com.tr'den takip etmek mümkün.

MPİ BİLET SORGULAMA MOTORU İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 100 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR 2019

Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları neticesinde 100 bin TL kazandıran numaralar ne oldu? İşte, 100 bin TL kazandıran numaralar;

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ...