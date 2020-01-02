Son dakika: İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda

Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park, Pazar günü saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bu kişi, tabanca ile Dr. Park'a ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Dr. Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Dr. Park, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

20 DAKİKA SONRA BAŞKA DOKTORUN EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken, 20 dakika sonra Alpkent Mahallesi 1032 Sokak'ta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi, 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in, evlerine gelen silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü belirlendi. İddiaya göre, üniversitede öğrenim gören çocuğunu karşılamak üzere dışarı çıkan Dr. Harun Gülcemal'in aracıyla yanına gelen şüpheli, para istedi. Dr. Gülcemal, "Üzerimde para yok" deyince, cinayet zanlısı "O zaman eve gidip alalım" dedi. Katil zanlısı, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah zoruyla rehin alan saldırgan, yakındaki bir bankasının ATM'sine götürdü. Burada, bin 500 lira nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı. Dr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini gördü. Polis, yaklaşık 700 metre mesafede işlenen 2 cinayeti aynı kişinin işlediği üzerinde durarak, soruşturmayı bu yönde genişletti.

ÇATIŞMADA 1 POLİS AĞIR YARALADI

Yapılan araştırmada, şüphelinin saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yazıbaşı İzmir Caddesi üzerindeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören katil zanlısı, otelin birinci katından, aşağıda bulunan markete indi. Şüpheli ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada başından vurulan polis memuru Yaşar Kahırlı (35) ağır yaralanırken, şüpheli marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan, kaçarak izini kaybettirdi.

Ağır yaralı polis memuru Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye Özel Harekat ekipleri ile jandarma görevlileri sevk edildi. Güvenlik görevlileri, çelik yelek giymeleri konusunda uyarıldı. Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, 17 suçtan kaydı bulunan Enver Yıldız olduğu belirlenen silahlı saldırganın Atatürk Mahallesi'nde yakının evinde olduğunu belirledi. Adrese yapılan operasyonda polislerin 'Teslim ol' çağrılarına uymayan Yıldız, yaralı olarak gözaltına alındı.

Enver Yıldız, sağlık kontrolleri nedeniyle 3 hastane dolaştı. Enver Yıldız önce Torbalı'daki bir özel hastaneye getirildi. Ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen şüpheli, burada tutuklu ve hükümlüler için ayrılan koğuş odasında yer olmaması nedeniyle Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan Yıldız, sorgulanmak üzere Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.