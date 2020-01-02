Süper Loto sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgula…

Şans oyunu severler tarafından her hafta Perşembe günü heyecan ve umutla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından bugün yapılacak olan çekilişle kazandıran numaraları belli olacak. MPİ'nin 937. hafta çekilişini yaptığı oyunun önceki hafta sonuçlarında 6 numarayı doğru tahmin eden 1 kişi, 4 milyar 371 milyon 324 bin Türk Lirası olan büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Öte yandan şans oyunu severler bu haftaki MPİ Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili detayları merak ederek arama motorlarında yoğun araştırmalarını sürdürüyor. En güncel şans oyunu haber ve sonuçlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 2 Ocak Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI: 2 OCAK MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI…

Milli Piyango İdaresi Süper Loto 2 Ocak 937. Hafta çekiliş sonuçlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde bulabilirsiniz…

İşte tüm detaylar…