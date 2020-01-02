Türkiye, 2020’yi böyle karşıladı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul, 2020'ye huzurla girdi. İstanbul Polisi, 44 bin 518 personeliyle saat 06.00'ya kadar görev yaptı. 39 ilçede 170 farklı noktada uygulama yapıldı. Şüpheli araçlar didik didik arandı. 400 motosikletli Yunus Polisi sabahın ilk ışıklarına kadar devriye attı. 74 zırhlı araç, 50 adet TOMA hazır bekletildi. Kalabalık noktalar polis helikopteri ve 22 drone yardımıyla havadan kontrol edildi. Meydanlar, caddeler ve yollar, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi'nin mobil aracıyla izlendi. Yankesicilik, hırsızlık ve taciz başta suça ve suçlulara göz açtırılmadı.Gecenin en kalabalık noktalarından biri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Üst araması yapılmadan kimse caddeye alınmadı. Kestaneci ve midyeci tezgahlarında uzun kuyruklar oluştu. Cumhuriyet Anıtı, polis bariyerleriyle kapatıldı. Yoğun kalabalık yeni yıla Taksim Meydanı'nda girdi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde İstiklal Caddesi'nde havai fişekler atıldı. Sivil Güven Timleri; kestaneci, midyeci ve milli piyangocu kılığına girerek vatandaşların arasında görev yaptı. Beyoğlu'da yankesicilik yapmak için kalabalık olan sokaklara ve eğlence mekanlarına giren 1'i kadın iki kişi, sivil Güven Timleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.* Yeni yıla Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde giren binlerce yerli ve yabancı turist soğuk havaya rağmen sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olan Erzurum'da kayak otellerine gelen dansözler karın üzerinde oryantal şov yaptı. Vatandaşlar, havai fişeklerle yeni yıla girdi. Van'da da İranlı turistler, yeni yıla çılgınca eğlenerek girdi. Erciyes Dağı'nda kayak severler, meşaleli kayak yaptı. Denizli'deki Pamukkale'ye gelen turistler, yeni yılı termal havuzlarda karşıladı.* Turizm kenti Antalya yeni yıla, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle, dans ederek ve saatler 00.00'a yaklaşırken hep bir ağızdan 10'dan geriye sayarak yeni yıla girdi. Kendilerine "Yaz Kış Denize Girenler" adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2020'ye 1 dakika kala topluca geri sayım yaparak Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle saat 00.00'da denize girdi. Organ nakli olan ve organ nakli bekleyen hastalar da yeni yıla birlikte girdi.* Zonguldak'ta, yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, yeni yıla kömür karası içindeki elleriyle pasta keserek girdi. Adana Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler yeni yıla polis olmak isteyen engelli gençlerle girdi. Erzurum'un Oltu ilçesinde, bir grup çocuk, tahtadan yapılmış yılbaşı devesi ile harçlık topladı. Gümüşhane'de yaşayan 8 yaşındaki minik çevreci Zeynep Oral, yılbaşında çarşıda çok fazla doğal ve yapay çam ağacı görünce babasıyla birlikte 2019'un son dakikalarında fidan dikerek sosyal mesaj verdi.