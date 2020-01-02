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Van'da 2 Ocak bugün okullar tatil edildi mi? ve MEB'den kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden olan Van'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Dünden bu yana şehir genelinde yağan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına neden oluyor. Öyle ki, şehirde yaşayan on binlerce öğrenci 'Van'da bugün ve yarın okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Van'da 2 Ocak bugün ve 3 Ocak yarın okullar tatil olacak mı? MEB ve 'nden açıklama yapıldı mı? Hava durumu bilgileri ile son dakika detaylarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 10:55
Van'da 2 Ocak bugün okullar tatil edildi mi? Van Valiliği ve MEB'den kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini günden güne arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde yaşanıyor. Doğu Anadolu'nun en kalabalık şehirlerinden birisi olan Van'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayata yönelik birçok durumu olumsuz etkilemekte. Şehirde yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Van'da bugün okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı konusunda Valilik ve MEB tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

VAN'DA 2 OCAK BUGÜN VE 3 OCAK YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Peki, MEB veya Van Valiliği tarafından kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

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Van'da 2 Ocak bugün okullar tatil edildi mi? Van Valiliği ve MEB'den kar tatili açıklaması yapıldı mı?
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