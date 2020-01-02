Zeytinburnu’nda iki belediye otobüsü çarpıştı: 15 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da durağa yanaşan otobüs, durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı, 15 yolcu yaralandı. Kaza dün 16.30 sıralarında Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi Topkapı istikametinde meydana geldi. Durağa yanaşan özel halk otobüsü, yolcu almak için bekleyen bir diğer özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada aralarında çocukların da olduğu 15 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar yakın hastanelere kaldırıldı.