105 yaşındaki Seyit Dede: Çok ibadet eder, süt ürünlerini çok yerim

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Sivas'ta yaşayan 105 yaşındaki Seyit Çıngı, vakit namazlarını evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki camide kılıyor. Çıngı, uzun yaşamasının sırrını da aksatmadığı ibadetlerine bağlıyor. 105 yaşında olduğunu ancak resmiyette 12 yaş küçük göründüğünü belirten Seyit dede, günlük yaşamında çayı az tükettiğini süt ve süt ürünlerini bolca tükettiğinin altını çizdi. Çıngı, "Bu zamana kadar her şeyi gördüm. Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü, Fevzi Çakmak'ı, bütün siyasileri gördüm. Hayatta her şeyi yaptım, geldi geçti. Bir cami yaptırdım. Çayı az içerdim. Ayran, yoğurt ve süt çok yerdim. Beni onlar ayakta tuttu. Vakit namazlarında öğle ve ikindi için camiye gidiyorum komşularımın yardımıyla. Diğer namazlarımı evde kılıyorum. Sabaha kadar ibadet yapıyorum, tespih çekiyorum. Çok ibadet beni hayatta tutuyor" dedi. En büyük arzusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek olduğunu söyleyen Çıngı, "Hayatımda iyiliği de kötülüğü de yaşadım. Kıtlığı da gördüm. Şimdi bolluk var. Allah gönderdi Cumhurbaşkanımızı. Cumhurbaşkanımızı görmek isterim. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum keşke gelse" diye konuştu.