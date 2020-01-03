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kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 ?

1996 yılında kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları olarak bilinen vatandaşların genel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve mesleki olarak becerilerini geliştirebilmek için çeşitli kurslar açtı. Kurulduğu ilk andan itibaren vatandaşlara hizmet eden kurslar iş gücünü pasiften aktif hale getirmek için hizmet veriyor. Vatandaşların merakla beklediği kurslar için beklenen haber geldi. Yeni yılda ne zaman ve hangi kursların açılacağını merak edenler konuya yönelik araştırmalar yapıyorlardı. Bu doğrultuda; yeni yılda ? 2020 ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 3.1.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 09:59
İSMEK kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 İSMEK'te hangi kurslar açılacak?

İstanbul'un birçok bölgesinde farklı alanlarda açılan kurslar vatandaşlara hizmet ediyor. İş gücünü pasiften aktif hale getirmek ve bireylerin mesleki yeterliliklerini arttırmak amacıyla kurulan kursları uzun yıllardır hizmet vermekte. Bu yıl da farklı kurslarla vatandaşlara eğitim ve sosyalleşme imkanı sunan kurslar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni yılda kayıt yaptırmak için bekleyen birçok vatandaş arama motorlarında " ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda; 2020 ? İSMEK kayıtları ne zaman başlayacak?

İşte ayrıntılar...

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İSMEK kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 İSMEK'te hangi kurslar açılacak?
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