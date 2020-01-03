İSMEK kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 İSMEK'te hangi kurslar açılacak?

İstanbul'un birçok bölgesinde farklı alanlarda açılan kurslar vatandaşlara hizmet ediyor. İş gücünü pasiften aktif hale getirmek ve bireylerin mesleki yeterliliklerini arttırmak amacıyla kurulan İSMEK kursları uzun yıllardır hizmet vermekte. Bu yıl da farklı kurslarla vatandaşlara eğitim ve sosyalleşme imkanı sunan kurslar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yeni yılda kayıt yaptırmak için bekleyen birçok vatandaş arama motorlarında "İSMEK kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda; 2020 İSMEK'te hangi kurslar açılacak? İSMEK kayıtları ne zaman başlayacak?

İşte ayrıntılar...