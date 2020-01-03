Cuma Hutbesi 3 Ocak 2020: Diyanet İşleri tarafından belirlenen Cuma hutbesi konusu nedir?

Müslüman âlemi için oldukça önemli olan bu günde 3 Ocak Cuma hutbesi konusu binlerce vatandaşlar tarafından gün içerisinde araştırılıyor. Camide toplanmış olan müminlerin başta dinî konular olmak üzere, onların hayatlarını kolaylaştıracak, ilişkilerini uyumlu hale getirecek konularda aydınlatılması için anlatılan konulardır. Bu konular Hz. Muhammed'in hadisleri arasından seçilmektedir. Peki, her hafta bugün namazdan önce Müslümanlara okunan 3 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet tarafından seçilen Cuma hutbesi konusu bugün ne olacak? İşte detaylar…

3 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU NE OLACAK?

Diyanet tarafından seçilen ve internet sitesi üzerinden Perşembe günleri vatandaşlarla paylaşılan bu konu vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Bu hafta konusu "İnsan, İman ve Hayat" olarak belirlendi. 3 Ocak Cuma Hutbesi haberimizin devamında…

İşte detaylar...