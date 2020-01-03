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3 Ocak 2020: Diyanet İşleri tarafından belirlenen nedir?

3 Ocak konusu her hafta olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün belirlendi. Yeni yılın ilk Cuma namazı için binlerce Müslüman camilere kendilerine farz kılınan ibadetlerini gerçekleştirmek üzere gidecek. Namazın başlamasından önce vatandaşlara belirlenen konu ve Hz. Muhammed'in ilgili hadisleri okunarak cemaatin hayatla ilgili bilgi ve fikir sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu haftanın konusu ise "İnsan, İman ve Hayat" olarak belirlenmiştir. Peki, nedir? İşte 2020 yılının ilk Cuma hutbesi…

Giriş Tarihi: 3.1.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 09:55
Cuma Hutbesi 3 Ocak 2020: Diyanet İşleri tarafından belirlenen Cuma hutbesi konusu nedir?

Müslüman âlemi için oldukça önemli olan bu günde 3 Ocak konusu binlerce vatandaşlar tarafından gün içerisinde araştırılıyor. Camide toplanmış olan müminlerin başta dinî konular olmak üzere, onların hayatlarını kolaylaştıracak, ilişkilerini uyumlu hale getirecek konularda aydınlatılması için anlatılan konulardır. Bu konular Hz. Muhammed'in hadisleri arasından seçilmektedir. Peki, her hafta bugün namazdan önce Müslümanlara okunan nedir? Diyanet tarafından seçilen bugün ne olacak? İşte detaylar…

3 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU NE OLACAK?

Diyanet tarafından seçilen ve internet sitesi üzerinden Perşembe günleri vatandaşlarla paylaşılan bu konu vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Bu hafta konusu "İnsan, İman ve Hayat" olarak belirlendi. 3 Ocak Cuma Hutbesi haberimizin devamında…

İşte detaylar...

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Cuma Hutbesi 3 Ocak 2020: Diyanet İşleri tarafından belirlenen Cuma hutbesi konusu nedir?
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