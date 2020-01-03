3 Ocak son depremler listesi: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması ve son dönemde art arda yaşanan şiddeti büyük depremler, vatandaşlar tedirgin ederken en ufak sarsıntı da dahi 'Bugün deprem mi oldu' araştırmaları yapmalarına neden oluyor. Dün akşam saatler 22.35'i gösterdiğinde Balıkesir'de yaşanan 3.1 büyüklüğünde deprem çevre illerde de hissedilmiş ve depremin merkez üssünün Kalburcu Gönen olduğu belirtilmişti. Yaşanan sarsıntı da can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları yeniden hız kazandı. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verileri baz alan vatandaşlar arama motoru üzerinden '3 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' aratmalarında bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

DEPREM Mİ OLDU? 3 OCAK AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşanan sarsıntılar vatandaşların konuyla ilgili araştırmalar yapmalarına neden oluyor. Haberimizin içerisinden AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilir, anlık olarak depremleri görüntüleyebilirsiniz…