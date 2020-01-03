Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Alkol alıp ateş yaktı, boğulmak üzereyken itfaiye kurtardı

Alkol alıp ateş yaktı, boğulmak üzereyken itfaiye kurtardı

’ta alkol almak için girdiği boş dükkanda yaktığı ateşin dumanından etkilenerek mahsur kalan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.1.2020 23:01
Alkol alıp ateş yaktı, boğulmak üzereyken itfaiye kurtardı
Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Eski Sanayi içerisinde bulunan boş bir dükkanda meydana geldi. Boş dükkanda yanan ateşi gören vatandaşlar içeride birinin olduğunu düşünerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapıdaki kilidi keserek içeriye girdiğinde ateş yanında oturan ve alkollü olan bir şahısla karşılaştı. İtfaiye ekiplerinin çabası sonrası dükkandan çıkarılan şahsın yapılan kontrolde dumandan etkilendiği anlaşıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan şahıs ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri boş dükkandaki ateşi söndürdü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alkol alıp ateş yaktı, boğulmak üzereyken itfaiye kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN