Anne-babaya ağır müebbet

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaklaşık bir yıl önce meydana gelen olayda, ormanlık alanda ceset parçaları bulunmuş, cesedin bir gece kulübünde oryantallik yapan 32 yaşındaki Didem Uslu'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Genç kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı belirlenmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan baba Hasan Uslu ile anne Satı Uslu hakkında düzenlenen iddianamede her ikisi için de ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede cinayetle ilgili çarpıcı detaylar da yer aldı.Olay tarihinde ilçedeki bir gece kulübünde oryantal olarak çalışan kızı Didem Uslu'nun eve alkollü bir şekilde geldiğini belirten baba Hasan Uslu ifadesinde şunları söyledi: "Eşim İstanbul'a gitmek üzere bilet almıştı. O bileti kızım alıp, yırttı ve eşime 'Bu bileti yiyeceksin' dedi. Kızıma sakinleşmesini söyledik ancak bize küfrederek 'Gidin bu evden, sizi burada istemiyorum' diye bağırarak eşimi itti. Sonra da bana tekme ile vurdu. Kendimi kaybettim. Boğarak öldürdüm."Hasan Uslu, kızının cesedini evde bulunan bir bıçak yardımıyla parçalara ayırdıktan sonra ceset parçalarını saklamak üzere derin dondurucu satın aldığını da anlattı. Ceset parçalarını ilçenin Cennet Tepe mevkiindeki ormanlık alana gömdüğünü söyledi. İddianamede karı-koca için "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

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