Beslediği kedi asılarak öldürülen Tuğba Yurttaş: Bu gözdağı

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar tarafından beslenen kedi, 31 Aralık günü site bahçesindeki demir korkuluğa çelik telle asılarak öldürüldü. Site sakinlerinden kediyi her gün besleyen Tuğba Yurttaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden alınan kedi, site sakinlerinden Tuğba Yurttaş ve annesi Nuray Yurttaş tarafından gömüldü. Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kediyi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

'BUNUN GÖZDAĞI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Kedinin çelik telle asılıp canice öldürüldüğü olayı anlatan Tuğba Yurttaş, "Bazen araçlar kedi ezebiliyor. Kazadır olur, ama bu bambaşka bir şey. Resmen kediyi asmışlar. Sanki gözdağı verilmiş. Sitede kedi bakmamızdan rahatsız olan bazı kişiler bizimle uğraşıyor. 'Sizi bu siteden attıracağız' diye tehdit ediyorlar. Komşularımdan birkaçı dışında kimse burada kedi istemiyor. Kediler kısırlaştırıldı zaten doğum yapamaz. Kediler kimseyi rahatsız etmiyor. Sitenin arkasında kuru mama veriyoruz. İnsanın vicdanı sızlar. Bir kutu mama bir tas su vermeyelim mi? Kendi can güvenliğim için emniyete gideceğim. Bunun bir gözdağı olduğunu düşünüyorum. Öldürülen kedi için polis ekip kurmuş, Allah razı olsun onlardan. O caninin bir an önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

'ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Site yakınlarında oturan Fatma Kavak (60) da sokak hayvanlarına yapılan eziyete tepki gösterdi. Evinde 10 kedi beslediğini belirten Kavak, hayvanların da insanlar gibi canlı olduğunu hatırlattı. Kavak, "Kediyi asan her kimse onu Allah'a havale ediyorum. Artık hayvanların canı yanmasın" dedi.

