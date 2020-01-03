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'nda metruk binada

'nda, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu çıktı. Binanın girişinin kapalı olması yüzünden itfaiye ekipleri yangına arka taraftaki pencereden müdahale etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.1.2020 21:46
Beyoğlu'nda metruk binada yangın

Taksim Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırın Sokağı'nda 20.30 sıralarında, 4 katlı metruk binanın giriş katındaki çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden sokak sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, binanın girişinin kapalı olması nedeniyle yangına arka taraftan müdahale etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekibi, binanın arkasındaki pencereden müdahale ederek yangını söndürdü. Çevre sakinleri, yıllardır boş olan binanın girişinde kalan tinercilerin sık sık yangın çıkardığını söyledi

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Beyoğlu'nda metruk binada yangın
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