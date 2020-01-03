Bır günde 4 mevsim

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul son yılların en ilginç kışını yaşıyor. Aynı gün dolu, yağmur, güneş ve gökkuşağı görüldü. Kentin bazı ilçelerde öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Fatih ve Sultangazi'de yağmurla birlikte etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aynı saatlerde Boğaz ve Haliç kıyılarında da yağışın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle gökkuşağı oluştu. Dört mevsimi bir arada yaşayan İstanbullular bu görsel ve iklimsel şölenle unutulmaz bir gün yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 6 derece civarında olacağını, Cuma ve Cumartesi günü yağmurun yerini güneşli havaya bırakacağını duyurdu.