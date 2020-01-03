Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! 3 Ocak bu hafta Cuma hutbesi konusu ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslüman vatandaşlara pek çok önemli bilgi ve öğüt veren Cuma Hutbesi yayınlandı. Diğer yandan hutbenin bu hafta hangi konularda bilgiler sunduğu ile konusunu merak eden vatandaşlarca arama motorlarında yoğun olarak diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalara devam ediliyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 3 Ocak Cuma hutbesi konusu nedir? İşte tüm detaylar…

3 OCAK DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 3 Ocak Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;