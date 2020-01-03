Cuma namazı nasıl kılınır, abdest nasıl alınır? Hangi dualar ve sureler okunur? Adım adım cuma namazı kılınışı

Müslümanlar için oldukça önemli bir gün olan Cuma gününe, sağlık, mutluluk ve huzurla varmış olmanın mutluluğunu içinde taşıyan İslam alemi, diğer Müslümanlarla dostluk ve kardeşlik bağlarını sağlamlaştırmayı sürdürüyor. İnananlar için önem taşıyan bu önemli günde müminler ibadet etmenin mutluluğu içerisinde camilere doluşarak ellerini dualar için semaya yükseltecek ve öğle ezanının ardından namaz ibadetini yerine getirecek. Bununla birlikte Müslümanlar camilere gitmeden önce hafızalarını tazelemek ve yeni bilgilere sahip olmak için arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur? Sorularıyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Bizler de sabah.com.tr olarak siz kıymetli okurlarımız için hazırladığımız içeriğimizde Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisi ile abdest alınışı ile ilgili detayları sunuyoruz. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgileri…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Diyanet İşleri başkanlığı kaynaklı bilgilerle Cuma namazı kılınışı ile cuma namazı kaç rekat ve hangi dualar, sureler okunur? Sorularının tüm yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;