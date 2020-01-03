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? İstanbul, Ankara, İzmir ve 3 Ocak Cuma 2020

? Müslüman âlemi için en özel günlerden bir tanesi olan Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm yurtta Cuma namazı heyecanı yaşanırken, bu anlamlı günün değerini kavramak ve namaz ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar cuma namazı vakti araştırmaları yapıyor. Peki, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Arama motorları üzerinden bu sorunun yanıtı merak edilirken, Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık. İşte 3 Ocak 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve

Giriş Tarihi: 3.1.2020 08:05
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri 3 Ocak Cuma 2020

Müslüman dünyası için en özel ve anlamlı günlerden bir tanesi olan Cuma gününe erişmenin coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek günde Allah'a karşı olan ibadetlerini yerine getirmek için milyonlarca vatandaş camilere akın edecek ve ellerini semaya açacaklar. Hal böyleyken, vatandaşlar camileri doldurmadan evvel gün içerisinde 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık. İşte 3 Ocak 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 3 OCAK 2020 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Diyanet İşleri Başkanlığı'ının yayımlamış olduğu Cuma Hutbesi birlikte 3 Ocak 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri 3 Ocak Cuma 2020
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