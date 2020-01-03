Ebe maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile birlikte ebe maaşları ne kadar?

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte milyonlarca memura yapılacak zam miktarı da belli oluyor. Yılın son enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 11.84 olarak belirlendi. Hal böyleyken merak edilen konulardan bir tanesi de ebe ve emekli ebe maaşları oldu. Peki, Ocak ayıyla birlikte ebe maaşları ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde 2020 Ocak ebe maaşları ne kadar? sorusunu yanıtladık…

EBE MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2020 OCAK EBE MAAŞI

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Ebe maaşları merak ediliyor. Peki, ebe maaşları ne kadar oldu?

Ebe Maaşları;

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ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.