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ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile birlikte ebe maaşları ne kadar?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının bugün TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam miktarları da netleşmeye başladı. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşirken, memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı olacak. Hal böyleyken ‘emekli ne kadar oldu?’ soruları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Konuyla ilgili ayrıntılara ise Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 2020

Giriş Tarihi: 3.1.2020 12:45
Ebe maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zammı ile birlikte ebe maaşları ne kadar?

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte milyonlarca memura yapılacak zam miktarı da belli oluyor. Yılın son enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 11.84 olarak belirlendi. Hal böyleyken merak edilen konulardan bir tanesi de ebe ve emekli ebe maaşları oldu. Peki, Ocak ayıyla birlikte ebe maaşları ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde 2020 Ocak ebe maaşları ne kadar? sorusunu yanıtladık…

EBE MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2020 OCAK EBE MAAŞI

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin merakla beklediği aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 oldu. Bu gelişmelerin ardından 2020 Ebe maaşları merak ediliyor. Peki, ebe maaşları ne kadar oldu?

Ebe Maaşları;

Eski: 4037

Yeni: 4259

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.

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